Dakar 2022 Moto, Tappa 8: Sunderland fa la voce grossa e torna leader (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembrava una Dakar 2022 dedicata alle Moto davvero maledetta per la GasGas. In effetti, dopo la settima tornata di questa competizione così avvincente c’erano tutti gli indizi per pensare ad una sorta di maledizione: dopo il ritiro di Daniel Sanders, infatti, Sam Sunderland aveva perso la testa della classifica generale dopo una gara altamente negativa. Dopo la bastonata di ieri, però, il corridore britannico si è scosso in Tappa 8 risultando imprendibile per il resto dei rivali: vittoria senza problemi per il pilota che, adesso, torna in vetta alla graduatoria generale. Al secondo posto si è piazzato Pablo Quintanilla, mentre al terzo posto è arrivato Matthias Walkner. Male, invece, Adrien van Beveren che amministra positivamente il vantaggio, ma perde la testa dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembrava unadedicata alledavvero maledetta per la GasGas. In effetti, dopo la settimata di questa competizione così avvincente c’erano tutti gli indizi per pensare ad una sorta di maledizione: dopo il ritiro di Daniel Sanders, infatti, Samaveva perso la testa della classifica generale dopo una gara altamente negativa. Dopo la bastonata di ieri, però, il corridore britannico si è scosso in8 risultando imprendibile per il resto dei rivali: vittoria senza problemi per il pilota che, adesso,in vetta alla graduatoria generale. Al secondo posto si è piazzato Pablo Quintanilla, mentre al terzo posto è arrivato Matthias Walkner. Male, invece, Adrien van Beveren che amministra positivamente il vantaggio, ma perde la testa dopo ...

