Covid | Gigi D’Alessio annuncia | “Sono negativo | finalmente posso festeggiare”

Il 30 dicembre 2020 aveva comunicato di essere risultato positivo al Covid. Adesso, la lieta notizia. "Capodanno l'ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: sono guarito!", ha scritto il cantautore partenopeo sui social ieri 9 gennaio. Infine ha aggiunto: "Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni, come sempre mi siete stati vicini come una famiglia. Ci vediamo presto!". Tra i messaggi di felicitazioni anche quelli di Mara Venier, Arisa, Clementino, Nunzia De Girolamo e Giulio Golia, oltre ai numerosissimi fan.