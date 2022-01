Caccia nei video e sui social ai molestatori di Capodanno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella calca a ridosso delle transenne alcune facce sono riconoscibili. E da lì che parte l'inchiesta aperta dalla procura sulla notte delle molestie sessuali ai danni di ragazze - cinque sono quelle ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella calca a ridosso delle transenne alcune facce sono riconoscibili. E da lì che parte l'inchiesta aperta dalla procura sulla notte delle molestie sessuali ai danni di ragazze - cinque sono quelle ...

scoreggiolo : @C_Paternoster_ @il_pat @RC48183741 @intuslegens Nei tuoi sogni. I non vaccinati sono pressoche esclusi dalla vita… - FNuovaSicilia : RT @V_Mannello: @Corriere #Milano Non c'erano, tra la folla, le squadre speciali di #polizia in borghese che abbiamo visto dare la caccia a… - FNCatania : RT @V_Mannello: @Corriere #Milano Non c'erano, tra la folla, le squadre speciali di #polizia in borghese che abbiamo visto dare la caccia a… - GBonConti : RT @V_Mannello: @Corriere #Milano Non c'erano, tra la folla, le squadre speciali di #polizia in borghese che abbiamo visto dare la caccia a… - GianlucaUgolini : RT @TreksForLovers: 15 gennaio 2022 CON LE RACCHETTE DA NEVE NEI LUOGHI DE “LA VOLPE E LA BAMBINA” A caccia di orme nell’atmosfera magica d… -