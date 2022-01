Belen Rodriguez e Lavezzi, è nato l’amore. Ma il Pocho sbotta: «Non rompete i coglion*!» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Belen Rodriguez e il Pocho Lavezzi, scoppia l’amore tra i due in Uruguay. Belen Rodriguez è in vacanza in Uruguay senza Antonino Spinalbese e subito sulla rete si è diffusa la voce che voleva la showgirl nuova fiamma di Ezequiel Lavezzi. Il calcatore, felicemente fidanzato, non ha perso tempo per commentare la notizia: «Non rompete i coglion*!». Belen Rodriguez e Lavezzi, è amore. La risposta del Pocho Le voci di gossip che volevano il clamoroso e improvviso fidanzamento fra Belen Rodriguez, in vacanza in Uruguay senza Antonio Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, e il calciatore Ezequiel Lavezzi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 10 gennaio 2022)e il, scoppiatra i due in Uruguay.è in vacanza in Uruguay senza Antonino Spinalbese e subito sulla rete si è diffusa la voce che voleva la showgirl nuova fiamma di Ezequiel. Il calcatore, felicemente fidanzato, non ha perso tempo per commentare la notizia: «Non»., è amore. La risposta delLe voci di gossip che volevano il clamoroso e improvviso fidanzamento fra, in vacanza in Uruguay senza Antonio Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, e il calciatore Ezequiel...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez si arrabbia dalle vacanze, la risposta della show girl: “Dov'è il tuo cervello” - infoitcultura : Lavezzi risponde alle voci di gossip: “Belen Rodriguez? Non mi rompete i c******i!” - infoitcultura : Lavezzi-Belen Rodriguez, tutta la verità sul flirt! C’è l’annuncio UFFICIALE - infoitcultura : Belen Rodriguez in Uruguay baciata dal sole e da Lavezzi? Il Pocho sbotta - infoitcultura : Belen Rodriguez, flirt con un ex calciatore: arriva la risposta social dell’interessato -