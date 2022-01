Argentina, Scaloni inserisce Simeone tra i pre-convocati contro Cile e Colombia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovanni Simeone vive un momento di forma strepitoso, probabilmente il migliore della propria carriera professionistica. L’attaccante argentino, ex Genoa e Fiorentina, ha trovato la sua dimensione come punta dell’Hellas Verona, collezionando gol e prestazioni semplicemente sopra la media. A notarlo non sono stati solo gli appassionati di calcio italiani, ma anche Lionel Scaloni; il commissario tecnico dell’Argentina, infatti, ha preso in considerazione Simeone per i match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Il ‘Cholito’ risulta tra i giocatori inseriti nella lista dei pre-convocati in vista di Cile e Colombia, due appuntamenti importanti dell’Albiceleste tra il 27 gennaio e l’1 febbraio. Grande potenziale chance per Simeone, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovannivive un momento di forma strepitoso, probabilmente il migliore della propria carriera professionistica. L’attaccante argentino, ex Genoa e Fiorentina, ha trovato la sua dimensione come punta dell’Hellas Verona, collezionando gol e prestazioni semplicemente sopra la media. A notarlo non sono stati solo gli appassionati di calcio italiani, ma anche Lionel; il commissario tecnico dell’, infatti, ha preso in considerazioneper i match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Il ‘Cholito’ risulta tra i giocatori inseriti nella lista dei pre-in vista di, due appuntamenti importanti dell’Albiceleste tra il 27 gennaio e l’1 febbraio. Grande potenziale chance per, ...

