Analisi ascolti tv 9 gennaio 2022: “Tolo Tolo” lontano dai record della coppia Zalone/Nunziante. Augias ok. Roma-Juve straccia Inter-Lazio. Drag Race? Meglio su RealTime (Di lunedì 10 gennaio 2022) ascolti al top. Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 5,956 milioni e 24,13%; I Soliti Ignoti a 5,755 milioni e 22,6%; su Canale 5 Tolo Tolo a 5,314 milioni e 22,5%. Su Rai1 Tg1 delle 13.30 a 5,288 milioni e 26,94%. Film a confronto in prima serata domenica 9 gennaio 2022, ma c’erano anche la partita Inter-Lazio su Dazn (con Roma-Juve nel preserale) e la prima puntata di Drag Race Italia su Nove e Real Time tra le opzioni ‘sensibili’. In prime time, tra le pellicole Rai1 ha proposto il tiTolo edificante Correre per ricominciare, mentre su Canale 5 è andata in onda la prima tv di Tolo ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 10 gennaio 2022)al top. Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 5,956 milioni e 24,13%; I Soliti Ignoti a 5,755 milioni e 22,6%; su Canale 5a 5,314 milioni e 22,5%. Su Rai1 Tg1 delle 13.30 a 5,288 milioni e 26,94%. Film a confronto in prima serata domenica 9, ma c’erano anche la partitasu Dazn (connel preserale) e la prima puntata diItalia su Nove e Real Time tra le opzioni ‘sensibili’. In prime time, tra le pellicole Rai1 ha proposto il tiedificante Correre per ricominciare, mentre su Canale 5 è andata in onda la prima tv di...

