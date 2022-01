WTA Melbourne 1 2022: Simona Halep batte Veronika Kudermetova e vince il 23° titolo in carriera (Di domenica 9 gennaio 2022) Simona Halep comincia con il piede giusto la stagione, vincendo il torneo WTA 250 di Melbourne 1. Si tratta del suo 23° titolo in carriera: nettamente superata la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 15 minuti. Il risultato permette alla rumena di risalire al numero 15 del ranking WTA, un valido inizio per lei che è stata abituata a vette ben più alte di questa. Inizio piuttosto equilibrato, con Kudermetova che prova a mettere in difficoltà la sua avversaria grazie agli ottimi colpi da fondo soprattutto di rovescio. Con questi trova il primo break del match, andando sull’1-2 ai vantaggi, ma perde subito il servizio a 15 con una volée bassa ancora di rovescio che non rimane in campo. Tra il tennis di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)comincia con il piede giusto la stagione,ndo il torneo WTA 250 di1. Si tratta del suo 23°in: nettamente superata la russacon il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 15 minuti. Il risultato permette alla rumena di risalire al numero 15 del ranking WTA, un valido inizio per lei che è stata abituata a vette ben più alte di questa. Inizio piuttosto equilibrato, conche prova a mettere in difficoltà la sua avversaria grazie agli ottimi colpi da fondo soprattutto di rovescio. Con questi trova il primo break del match, andando sull’1-2 ai vantaggi, ma perde subito il servizio a 15 con una volée bassa ancora di rovescio che non rimane in campo. Tra il tennis di ...

