Verona | Tudor | «Non mi è piaciuto nulla | ma la situazione Covid ha inciso»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Igor, allenatore del, ha analizzato la sconfitta dei gialloblù contro la Salernitana: ecco le sue parole Ai microfoni di DAZN, Igorha parlato dopo-Salernitana. DICHIARAZIONI – «Clima strano, non eravamo più abituati a giocare in uno stadio senza i tifosi. E’ stata una gara particolare, la Salernitana ha iniziato ad attaccare dopo 20 minuti e ha trovato il gol per un rigore che abbiamo regalato. Le statistiche parlano chiaro: noi abbiamo battuto tantissimi angoli senza far gol, loro hanno sfruttato i piazzati. Non mi è, ma c’è da dire che anche ilci ha condizionati. A La Spezia eravamo in emergenza e c’è stato un dispendio d’energie non indifferente che abbiamo pagato. Sicuramente non sbloccarla in avvio ha ...

Advertising

Fprime86 : RT @DiMarzio: .@HellasVeronaFC | Igor #Tudor ha commentato la sconfitta contro la #Salernitana - DiMarzio : .@HellasVeronaFC | Igor #Tudor ha commentato la sconfitta contro la #Salernitana - TuttoHellasVer1 : Verona-Salernitana 1-2 Igor Tudor: «Non eravamo noi anche se mi sembra incredibile aver perso» - CalcioNews24 : #Verona, parla Tudor dopo il ko con la #Salernitana ??? - MCalcioNews : Hellas Verona, Tudor: 'Partita strana, non mi è piaciuto nulla oggi. Guardiamo avanti e cerchiamo di ripartire al m… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Tudor

Commenta per primo- Salernitana 1 - 2 Pandur 6: due gol subiti sui quali poco può fare, ma per il resto rimane ...5: sbaglia la formazione e ci mette davvero troppo a fare i cambi per ...La Salernitana batte il, che nella gestioneaveva perso in casa solo con l'Atalanta, sale a 11 punti in classifica e a un virtuale - 6 dal Venezia, con una gara in meno e con uno scontro ...Bloccata dall'Asl per i tanti casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra prima contro Udinese e poi contro Venezia, la Salernitana è tornata a giocare in Serie A. Allo st ...“C’è rammarico e delusione. Non eravamo a posto, eravamo scarichi e lenti, non abbiam fatto bene quello che di solito ci riesce al meglio. Abbiamo pagato un po’ il discorso Covid, ma oggi eravamo prop ...