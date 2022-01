Unione Nazionale Vittime, Catia Acquesta coordinatrice della regione Lazio (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Catia Acquesta, giornalista e scrittrice laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza, una vita accanto alle Vittime e a tutela delle Vittime, promotrice della legge sullo stalking e portavoce di Mede@, è stata nominata dall’Unione Nazionale Vittime coordinatrice della regione Lazio. “Grazie alla Presidente di Unione Nazionale Vittime Paola Radaelli e al collegio direttivo – dichiara Catia Acquesta – per avermi voluta e votata all’unanimità a coordinare la regione Lazio. Per me è un grande onore proseguire il mio percorso di vita sempre a fianco ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA –, giornalista e scrittrice laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza, una vita accanto allee a tutela delle, promotricelegge sullo stalking e portavoce di Mede@, è stata nominata dall’. “Grazie alla Presidente diPaola Radaelli e al collegio direttivo – dichiara– per avermi voluta e votata all’unanimità a coordinare la. Per me è un grande onore proseguire il mio percorso di vita sempre a fianco ...

