ULTIM'ORA – L'attaccante è guarito dal Covid-19! (Di domenica 9 gennaio 2022) Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Napoli annuncia la guarigione dal Covid-19 del suo attaccante di punta. FOTO: Getty – Napoli Osimhen negativo Victor Osimhen, infatti, è finalmente risultato negativo al tampone a cui è stato sottoposto. Il nigeriano, dunque, potrà ora fare rientro in Italia – accadrà nelle prossime ore – e cominciare l'iter di cure ed esami. Una grande notizia dunque per Spalletti, che deve fare i conti con l'emergenza continua e che spera di avere a disposizione il numero 9 quanto prima. Di seguito il tweet del Napoli Victor è negativo al Covid-19 @victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore!#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 9, 2022

