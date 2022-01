Ultime Notizie Roma del 09-01-2022 ore 10:10 (Di domenica 9 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il rientro a scuola con la mente dei contagi si prospetta confuso il governo Però tira dritto le lezioni devono ripartire in presenza sarò lo stesso premio Mario Draghi lunedì a illustrare gli italiani le Ultime misure adottate dal governo per fermare i contaggi dopo Chicco la pubblicazione Gazzetta Ufficiale entrata in vigore l’ultimo decreto approvato dall’esecutivo con l’obbligo finale per gli over 50 e il conseguente divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza supergreen passi in questa fascia d’età l’obbligo di vaccino per oltre due milioni di no vax ultracinquantenni è partito mangiamo le polemiche per un provvedimento che secondo Fratelli d’Italia è il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo Mina proprio liberali e democratici nuvole ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 gennaio 2022)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il rientro a scuola con la mente dei contagi si prospetta confuso il governo Però tira dritto le lezioni devono ripartire in presenza sarò lo stesso premio Mario Draghi lunedì a illustrare gli italiani lemisure adottate dal governo per fermare i contaggi dopo Chicco la pubblicazione Gazzetta Ufficiale entrata in vigore l’ultimo decreto approvato dall’esecutivo con l’obbligo finale per gli over 50 e il conseguente divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza supergreen passi in questa fascia d’età l’obbligo di vaccino per oltre due milioni di no vax ultracinquantenni è partito mangiamo le polemiche per un provvedimento che secondo Fratelli d’Italia è il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo Mina proprio liberali e democratici nuvole ...

