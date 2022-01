Traffico Roma del 09-01-2022 ore 18:30 (Di domenica 9 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico di rientro sulla A1 Roma-napoli con code a tratti tra Ferentino e Valmontone in direzione della capitale sulla diramazione di Roma Sud brevi code raccordo a partire da Tor Vergata la situazione migliore invece sulla Flaminia qui riaperto il sottopasso per via dei Due Ponti precedentemente non transitabile per un incidente incidente i cui rilievi sono però ancora in corso sul viadotto della Magliana un veicolo in panne rallenta il Traffico all’altezza di via del Cappellaccio in uscita dalla città possibili rallentamenti nei due sensi di marcia in via della Pineta Sacchetti in prossimità di via S sempre per incidente alle 18:30 in programma all’Olimpico la partita Roma Juventus modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico con ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazionedi rientro sulla A1-napoli con code a tratti tra Ferentino e Valmontone in direzione della capitale sulla diramazione diSud brevi code raccordo a partire da Tor Vergata la situazione migliore invece sulla Flaminia qui riaperto il sottopasso per via dei Due Ponti precedentemente non transitabile per un incidente incidente i cui rilievi sono però ancora in corso sul viadotto della Magliana un veicolo in panne rallenta ilall’altezza di via del Cappellaccio in uscita dalla città possibili rallentamenti nei due sensi di marcia in via della Pineta Sacchetti in prossimità di via S sempre per incidente alle 18:30 in programma all’Olimpico la partitaJuventus modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico con ...

