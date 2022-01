Samp, D’Aversa: “C’è dispiacere per come abbiamo subito il gol” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è dispiacere – dice D’Aversa a Dazn – per aver subito il gol in una circostanza in cui il nostro portiere aveva problemi tanto è vero che poi è stato costretto ad uscire. Certo potevamo far meglio ma ci sono stati troppi errori nella fase del disimpegno. C’è rammarico per aver subito quel gol. Ma con tante assenze non era semplice riprendere il risultato, anche se abbiamo tenuto il gioco in equilibrio fino alla fine con impegno e sacrificio. Certamente abbiamo fatto il massimo”. ”Rincon – conclude il tecnico della Sampdoria – è entrato e ha dato più aggressività alla squadra, anche se non era in condizioni ottimali visto che ha fatto solo una parte di un allenamento con noi. E’ chiaro che con un centrocampo a tre devi giocare in un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è– dicea Dazn – per averil gol in una circostanza in cui il nostro portiere aveva problemi tanto è vero che poi è stato costretto ad uscire. Certo potevamo far meglio ma ci sono stati troppi errori nella fase del disimpegno. C’è rammarico per averquel gol. Ma con tante assenze non era semplice riprendere il risultato, anche setenuto il gioco in equilibrio fino alla fine con impegno e sacrificio. Certamentefatto il massimo”. ”Rincon – conclude il tecnico delladoria – è entrato e ha dato più aggressività alla squadra, anche se non era in condizioni ottimali visto che ha fatto solo una parte di un allenamento con noi. E’ chiaro che con un centrocampo a tre devi giocare in un ...

