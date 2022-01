Pogba non rinnova con lo United, andrà via a parametro 0 (Di domenica 9 gennaio 2022) Il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba ha deciso di non rinnovare con i Red Devils e andrà via a parametro 0. Su di lui è forte l’interesse della Juventus di Max Allegri e del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ovviamente fino a questo momento le due squadre non hanno ancora fatto la prima mossa ufficialmente perché si attendevano proprio riscontri sulla volontà di Pogba ma la sensazione è che nei prossimi giorni qualcosa possa smuoversi. Il giocatore, Campione del Mondo con la Francia, percepisce uno stipendio importante. Attualmente infatti guadagna circa 15 milioni di euro a stagione, lordi. Una cifra davvero altisonante che spaventerebbe chiunque. Per questo motivo che su di lui si possono pronunciare solo i top club europei. Pogba via a ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Il centrocampista francese del ManchesterPaulha deciso di nonre con i Red Devils evia a0. Su di lui è forte l’interesse della Juventus di Max Allegri e del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ovviamente fino a questo momento le due squadre non hanno ancora fatto la prima mossa ufficialmente perché si attendevano proprio riscontri sulla volontà dima la sensazione è che nei prossimi giorni qualcosa possa smuoversi. Il giocatore, Campione del Mondo con la Francia, percepisce uno stipendio importante. Attualmente infatti guadagna circa 15 milioni di euro a stagione, lordi. Una cifra davvero altisonante che spaventerebbe chiunque. Per questo motivo che su di lui si possono pronunciare solo i top club europei.via a ...

Advertising

Mercato_SerieA : Dall'Inghilterra: 'Pogba non rinnova, anche la Juve tra le ipotesi' - _Avvofatto_ : @giacomo1994_ Sappiamo tutti che non verrà rimpiazzato, aspetto ancora il rimpiazzo di Pogba - mirkoDA30 : @Up_78erailmio @willy_signori In piu, depotenzia la fase offensiva. Non avendo un Pogba che ti fa salire la squadra… - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Dall'Inghilterra: '#Pogba non rinnova, anche la Juve tra le ipotesi': Secondo il Mirror, il centrocampista francese av… - Lucanturino24 : @Mar__J05 Si si ma i sacrifici ci possono ancora ancora stare (anche se secondo me bisogna liberarsi prima di Rabio… -