Pasta al pesto di sedano | Benedetta Rossi non ne sbaglia una

Leggi su altranotizia

(Di domenica 9 gennaio 2022)aldi. Nel paese dellala nostra grande blogger food,, ci regala un’altra perla…di bontà.-AltranotiziaPer tutti gli amanti dei primi piatti, ecco una ricetta originale, gustosa, veloce da preparare. Ottima in entrambe le sue versioni, ovvero servita calda in inverno e nella versione fredda, perfetta in estate quando non si ha molta voglia di rimanere a contatto con il calore dei fornelli. Il, con il suo sapore particolare, è davvero l’asso nella manica che la nostra guida in cucina ci consiglia di utilizzare. Ma adesso bando alle chiacchiere e facciamo parlareche vi condurrà per mano ...