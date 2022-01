Omicron, Avellino è tra le 32 province in cui è più diffusa (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tra le 32 province nelle quali l’epidemia di Covid-19 correva più velocemente in Italia alla fine del 2021: da Lecco a Enna, sono quelle dove l’incremento dei casi raddoppiava in un minore numero di giorni e potrebbero quindi coincidere con le province dove la Omicron più si e’ diffusa nelle ultime settimane dello scorso anno: lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Tra queste spicca anche la provincia di Avellino. “Questo gruppo – osserva Sebastiani – è quasi contiguo al secondo, composto da tutte le province abruzzesi, le due molisane e le tre campane di Caserta, Avellino e Benevento. Il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tra le 32nelle quali l’epidemia di Covid-19 correva più velocemente in Italia alla fine del 2021: da Lecco a Enna, sono quelle dove l’incremento dei casi raddoppiava in un minore numero di giorni e potrebbero quindi coincidere con ledove lapiù si e’nelle ultime settimane dello scorso anno: lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Tra queste spicca anche la provincia di. “Questo gruppo – osserva Sebastiani – è quasi contiguo al secondo, composto da tutte leabruzzesi, le due molisane e le tre campane di Caserta,e Benevento. Il ...

