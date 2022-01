L' ultima astuzia dei No Green pass | certificati scaricati in rete come film

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ultima astuzia

QUOTIDIANO NAZIONALE

Su Emule rubano lasciapassare regolari intestati a utenti ignari. E poi li utilizzano al bar e nei cinema di MARCO SANTANGELO e NICOLETTA TEMPERAIl fatto è che la pronuncia di Letta è solo l'di una serie di sortite che riconsegnano il Pd ... o piuttosto l'o l'azzardo di un politico che non può perdere una seconda volta, dopo il ...di Marco Santangelo e Nicoletta Tempera In quest’epoca di streaming legale, solo chi ha più di 35 anni sa cos’è Emule. La piattaforma di peer to peer con l’icona del somarello famosa agli inizi degli ...Mossi dai complessi di colpa dell'overdose di calorie natalizie e in vista del colpo di coda di quelle che si troveranno domattina nella calza della Befana, molti decidono di mettersi a ...