LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket 2022 in DIRETTA: inizia il match della Unipol Arena! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-9 Assist di Candi per Hopkins, 6’11” sul cronometro. 12-9 TRIPLA di Teodosic, -3 Virtus. 10-6 Palleggio e canestro di Alibegovic. 10-4 Due liberi di Olisevicius, +6 Reggiana in avvio. 8-4 Penetrazione di Teodosic, 7’06” da giocare nel primo quarto, 0-1 i falli. 8-2 1/2 Johnson. Primo viaggio in lunetta della partita per Justin Johnson. 7-2 TRIPLA di Hopkins. 2-2 SCHIACCIATA di ALIBEGOVIC! Su assist di Tedosic. 2-0 Penetrazione di Candi. SI PARTE! 18.27 I QUINTETTI; REGGIANA: Cinciarini, Olisevicius, Candi, Hopkins, Johnson; Virtus Bologna: Pajola, Teodosic, Sampson, Alexander, Alibegovic. 18.25 Gli arbitri: Michele Rossi, Alessandro Nicolini, Gianluca Capotorto. 18.24 In casa Virtus sarà assente Kyle Weems, per il quale è ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-9 Assist di Candi per Hopkins, 6’11” sul cronometro. 12-9 TRIPLA di Teodosic, -3. 10-6 Palleggio e canestro di Alibegovic. 10-4 Due liberi di Olisevicius, +6 Reggiana in avvio. 8-4 Penetrazione di Teodosic, 7’06” da giocare nel primo quarto, 0-1 i falli. 8-2 1/2 Johnson. Primo viaggio in lunettapartita per Justin Johnson. 7-2 TRIPLA di Hopkins. 2-2 SCHIACCIATA di ALIBEGOVIC! Su assist di Tedosic. 2-0 Penetrazione di Candi. SI PARTE! 18.27 I QUINTETTI; REGGIANA: Cinciarini, Olisevicius, Candi, Hopkins, Johnson;: Pajola, Teodosic, Sampson, Alexander, Alibegovic. 18.25 Gli arbitri: Michele Rossi, Alessandro Nicolini, Gianluca Capotorto. 18.24 In casasarà assente Kyle Weems, per il quale è ...

