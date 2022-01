La preside Nappi | “Riprendere le attività il 10 gennaio non sarà facile”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis “È essenziale non tenere gli alunni a casa per il terzo anno scolastico. È necessario intervenire su altro in modo coraggioso e perentorio affinché la scuola ormai allenata a sostenere l’emergenza non continui a pagarne le conseguenze”. Spiega Angela, dirigente scolastica del Liceo?Regina Margherita, che prosegue… “Sono d’accordo con il governatore che lascia le superiori aperte e recupera qualche altra settimana solo x i più piccoli affinché si recuperi maggiore serenità x il seguito. Ad oggi tra il personale abbiamo solo un paio di positivi che sono a fine quarantena. Per i congedi provvederemo alle nomine dei supplenti. Stiamo monitorando la situazione rispetto agli alunni e stiamo provvedendo a dare indicazioni per la ripresa”. Consiglia