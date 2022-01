Incidenti trattori | numeri drammatici | il bilancio è di almeno 110 morti l’anno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 gennaio 2022) Un dato che deve fare riflettere. L’Osservatorio indipendente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali DiSAA, dell’Università Statale di Milano, si è imposto il compito di monitorare dall’ormai lontano 2008 glimortali per ribaltamento dinel nostro Paese. Le macchine agricole, sempre più spesso, diventano uno strumento mortale per tutti i possessori o per chi li utilizza per lavoro. I dati, emessi recentemente, sono: sarebbero, infatti,110fino al picco massimo di 140. Un numero sconcertante gonfiato, soprattutto, all’età media deiitaliani, in attività per ben ventisette anni. Un periodo da dover abbassare o limare con controlli frequenti.: le ...