In Kazakistan la rivolta contro il regime è stata in gran parte repressa (Di domenica 9 gennaio 2022) Grazie anche all'intervento militare russo, mentre diventano sempre più forti le teorie su uno scontro per il potere tra le fazioni politiche Leggi su ilpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Grazie anche all'intervento militare russo, mentre diventano sempre più forti le teorie su uno sper il potere tra le fazioni politiche

Advertising

limesonline : Se la rivolta in Kazakistan ha una regia esterna, scrive Mauro De De Bonis, l'obiettivo è colpire Russia e Cina. S… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Kazakistan la rivolta contro il regime è stata in gran parte repressa - ilpost : In Kazakistan la rivolta contro il regime è stata in gran parte repressa - gigicalesso : Kazakistan. Dalla rivolta sociale repressa alla resa dei conti nel Palazzo - ethrusco : Un kirghiso partecipante ai disordini di Alma Ata ha confessato di aver ricevuto 200USD, viaggio, vitto, alloggio p… -