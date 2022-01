Il difensore della Samp: “Sul gol doveva intervenire il VAR” (Di domenica 9 gennaio 2022) Sul sito ufficiale della Sampdoria è stata pubblicata un’intervista al difensore blucerchiato Alex Ferrari, il quale ha manifestato un po’ di scetticismo in merito al mancato intervento del VAR sul gol di Petagna. A seguire le sue parole. FOTO: Getty Images “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra in forma e con tanta qualità e sapevamo che potevano metterci sotto. Ma siamo venuti fuori nel secondo tempo e siamo riusciti a costruire, cercando di recuperarla“. Sul gol di Petagna ha aggiunto: “Siamo sempre agli stessi discorsi: il VAR c’è, ma non si sa perché non viene utilizzato. Il gomito era alto, ce l’avevo in faccia“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Sul sito ufficialedoria è stata pubblicata un’intervista alblucerchiato Alex Ferrari, il quale ha manifestato un po’ di scetticismo in merito al mancato intervento del VAR sul gol di Petagna. A seguire le sue parole. FOTO: Getty Images “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra in forma e con tanta qualità e sapevamo che potevano metterci sotto. Ma siamo venuti fuori nel secondo tempo e siamo riusciti a costruire, cercando di recuperarla“. Sul gol di Petagna ha aggiunto: “Siamo sempre agli stessi discorsi: il VAR c’è, ma non si sa perché non viene utilizzato. Il gomito era alto, ce l’avevo in faccia“.

