Giovane di 17 anni ucciso a Trieste. Strangolato da un 21enne per gelosia (Di domenica 9 gennaio 2022) Robert Trajkovich 17 anni, di origini serbe, è stato trovato morto in un ostello in via Rittmeyer a Trieste. Sarebbe stato Strangolato forse per motivi di gelosia da un Giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all’accaduto. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. “Mio figlio è stato vittima di un’imboscata”, afferma Peter, il padre della vittima. “Robert aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. Il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso. Gli ha teso un’imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di S.Giacomo. L’ex ragazzo si trovava con la Giovane. Quindi è sceso, gli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Robert Trajkovich 17, di origini serbe, è stato trovato morto in un ostello in via Rittmeyer a. Sarebbe statoforse per motivi dida unpoco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all’accaduto. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. “Mio figlio è stato vittima di un’imboscata”, afferma Peter, il padre della vittima. “Robert aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. Il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso. Gli ha teso un’imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di S.Giacomo. L’ex ragazzo si trovava con la. Quindi è sceso, gli ...

