Gentiloni al posto di Draghi, maggioranza Ursula e la Lega fuori dal governo: lo scenario che piace alla Ue (Di domenica 9 gennaio 2022) Paolo Gentiloni: è questo il nome che nelle ultime ore si va imponendo tra i partiti di maggioranza come possibile successore di Draghi a Palazzo Chigi. A fine anno si era parlato di uno scenario gradito a Matteo Renzi e sul quale sarebbe d’accordo anche la Lega. Votare Mario Draghi presidente della Repubblica e proseguire la sua esperienza a palazzo Chigi con un governo politico. Si era fatto il nome di Dario Franceschini. Un’ipotesi di lavoro gradita anche a Matteo Salvini che potrebbe cercare così, tornando all’opposizione, di recuperare i voti di protesta persi con il suo appoggio all’esecutivo di SuperMario. La carta Gentiloni e la maggioranza Ursula Ora però viene fuori un altro nome, quello ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 gennaio 2022) Paolo: è questo il nome che nelle ultime ore si va imponendo tra i partiti dicome possibile successore dia Palazzo Chigi. A fine anno si era parlato di unogradito a Matteo Renzi e sul quale sarebbe d’accordo anche la. Votare Mariopresidente della Repubblica e proseguire la sua esperienza a palazzo Chigi con unpolitico. Si era fatto il nome di Dario Franceschini. Un’ipotesi di lavoro gradita anche a Matteo Salvini che potrebbe cercare così, tornando all’opposizione, di recuperare i voti di protesta persi con il suo appoggio all’esecutivo di SuperMario. La cartae laOra però vieneun altro nome, quello ...

SecolodItalia1 : Gentiloni al posto di Draghi, maggioranza Ursula e la Lega fuori dal governo: lo scenario che piace alla Ue… - mihirdjin : Noi scriviamo #DraghiVattene . Ok, se ne andrà, alla PdR e al suo posto rischiamo di avere Gentiloni, Brunetta o Di Maio. Mamma mia. - AnnaCatwomen76 : @Luca_Fantuzzi Gentiloni , solo se Draghi viene spedito al suo posto in Europa, con biglietto di sola andata - MilettoAntonio : @buzugao @CalaminiciM Il PD romano ha anche scelto (primarie!) Marino al posto di Gentiloni o Sassoli! Anche in casa sua fa danni. - AlBosaz : Al Quirinale, se proprio l’esilio Mattarella, non smentirà il suo spirito profondo di civil servant, ci andrà Genti… -