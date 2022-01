Empoli, infortunio per Di Francesco: le ultime (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Empoli perde una pedina importante nel match contro il Sassuolo: Di Francesco abbandona il campo infortunato Tegola per Aurelio Andreazzoli. Nel corso del match che vede l’Empoli in campo contro il Sassuolo, ha dovuto abbandonare il campo Di Francesco. L’attaccante azzurro ha accusato un problema muscolare ed ha chiesto il cambio. Serviranno esami strumentali per capire l’entità del suo fastidio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) L’perde una pedina importante nel match contro il Sassuolo: Diabbandona il campo infortunato Tegola per Aurelio Andreazzoli. Nel corso del match che vede l’in campo contro il Sassuolo, ha dovuto abbandonare il campo Di. L’attaccante azzurro ha accusato un problema muscolare ed ha chiesto il cambio. Serviranno esami strumentali per capire l’entità del suo fastidio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FantaMasterApp : '?? FLASH | Empoli, brutte notizie: infortunio muscolare per un attaccante' - siamo_la_Roma : ?? #Empoli, infortunio per #Parisi ?? Il calciatore si è infortunato contro la #Lazio all'#Olimpico ?? Il giovane è… - infoitsport : Infortunio Parisi, le condizioni del terzino dell'Empoli - serieAnews_com : ???? #Lazio, tegola pesante per #Sarri: rischia di perdere #Acerbi per un mese - infoitsport : Lazio-Empoli, infortunio per Acerbi: Sarri costretto al cambio -