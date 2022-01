Covid, la Lombardia presto in zona arancione? Forse già superato il picco di contagi (Di domenica 9 gennaio 2022) Bergamo. La Lombardia potrebbe finire presto in zona arancione? La risposta è sì. Perché con questa velocità di contagi e al punto in cui ci troviamo oggi si supereranno le soglie per il passaggio in zona arancione addirittura nella settimana dal 17 gennaio. Intanto si rileva che parrebbe essere stato raggiunto il picco dei contagi, e questo porterebbe a raggiungere fra una decina di giorni il picco dei ricoveri. A peggiorare la situazione potrebbero influire la ripresa della scuola e di tutte le attività. Intanto, stando ai dati odierni, l’occupazione dell’area medica da parte di pazienti Covid è al 24,93% e quella delle terapie intensive al 15,49. L’incidenza sarebbe da area rossa rinforzata visto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022) Bergamo. Lapotrebbe finirein? La risposta è sì. Perché con questa velocità die al punto in cui ci troviamo oggi si supereranno le soglie per il passaggio inaddirittura nella settimana dal 17 gennaio. Intanto si rileva che parrebbe essere stato raggiunto ildei, e questo porterebbe a raggiungere fra una decina di giorni ildei ricoveri. A peggiorare la situazione potrebbero influire la ripresa della scuola e di tutte le attività. Intanto, stando ai dati odierni, l’occupazione dell’area medica da parte di pazientiè al 24,93% e quella delle terapie intensive al 15,49. L’incidenza sarebbe da area rossa rinforzata visto ...

