Coco Chanel e il cinema, un connubio rivoluzionario

Le storie di Coco Chanel e del cinema si intrecciano sin dagli albori. Solo una decina d'anni separano la nascita della madre della casa di moda francese e quella dell'invenzione dei fratelli Lumières. Chanel trova nel cinema un luogo per i suoi abiti, delle ambasciatrici delle sue creazioni, un mondo affine e uno spazio in cui essere pigmalione anticipando, come nella moda, grandi tendenze. 

La rivoluzione nel movimento

"La vera eleganza non può prescindere dalla piena possibilità del libero movimento" Coco Chanel

Il connubio che si stringe tra Coco e cinema ha a che fare con un aspetto radicato nell'identità di entrambi. Stilista e nuovo medium si fanno entrambi forti del movimento e della sua forza

