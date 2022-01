C’è Posta per Te, Maria De Filippi spiega com’è nato il programma: da non credere! (Di domenica 9 gennaio 2022) Maria De Filippi, conduttrice di tantissimi show di successo, ha spiegato al pubblico com’è nato il programma C’è Posta per Te. C’è Posta per Te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri. Il meccanismo del programma riprende e sviluppa il tema dei messaggi a sorpresa a giro per l’Italia di un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)De, conduttrice di tantissimi show di successo, hato al pubblicoilC’èper Te. C’èper Te è unideato daDee Alberto Silvestri. Il meccanismo delriprende e sviluppa il tema dei messaggi a sorpresa a giro per l’Italia di un L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - Stefycr7T : RT @Ali_jax_hiphop: Visto che oggi ritorna c'è posta per te, ripropongo questa foto?? - tyunsie : appena taehyun posta dico 'che c'è cucciolino che c'è' ho una malattia incurabile - Jacoposvoice : RT @tragicamenteio: cercasi persone disposte a mentire insieme a me per incontrare nicolas maupas a c’è posta per te grazie - FrankCo91030789 : C'è posta per te, Alessia tradita dal marito: 'Ce l'ha d'oro?'. Interviene la Venier -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022 Dituttounpop