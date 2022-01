ATP Melbourne 2022: Rafael Nadal vince il titolo numero 89 in carriera, finisce la favola di Maxime Cressy (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafael Nadal vince il torneo ATP 250 di Melbourne, posto all’interno del Melbourne Summer Set che ha avuto il suo culmine oggi con i vari ultimi atti sulla Rod Laver Arena. Il mancino di Manacor, numero 5 del mondo, supera per 7-6(6) 6-3 l’americano di origine francese Maxime Cressy, che disputa una ben più che valida partita, senza però riuscire a evitare che Nadal conquisti il titolo numero 89 in carriera, aumentando a 19 la striscia di stagioni consecutive con almeno un successo sul circuito maggiore. Si tratta di un record sia in assoluto che in generale (Andre Agassi e Roger Federer hanno conquistato titoli in 18 stagioni, ma non consecutive). Si tratta del primo 250 vinto ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)il torneo ATP 250 di, posto all’interno delSummer Set che ha avuto il suo culmine oggi con i vari ultimi atti sulla Rod Laver Arena. Il mancino di Manacor,5 del mondo, supera per 7-6(6) 6-3 l’americano di origine francese, che disputa una ben più che valida partita, senza però riuscire a evitare checonquisti il89 in, aumentando a 19 la striscia di stagioni consecutive con almeno un successo sul circuito maggiore. Si tratta di un record sia in assoluto che in generale (Andre Agassi e Roger Federer hanno conquistato titoli in 18 stagioni, ma non consecutive). Si tratta del primo 250 vinto ...

