"Arisa? Una cosa che nessuno sa". Rudy Zerbi choc, la confessione: "Cosa mi ha scritto di nascosto" (Di domenica 9 gennaio 2022) Grande ritorno oggi ad Amici. Arisa ha fatto visita al talent di Maria De Filippi in veste di giudice speciale. Nella scorsa edizione, invece, la cantante faceva parte del cast in qualità di insegnante di canto. E in molti ricordano le sue continue discussioni con un altro docente, Rudy Zerbi. Nella puntata andata in onda oggi, Rudy - che era in collegamneto da casa - ha fatto una rivelazione su di lei: "C'è una Cosa che nessuno sa e voglio dirla qui. Lei ha un account suo personale chiuso, con un nome falso, si chiama Agua De Coco, e durante Ballando con le stelle mi scriveva mi manchi”. La rivelazione dell'insegnante di canto ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio di Amici, compresi gli ospiti e i professori. Rudy, poi, ha continuato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Grande ritorno oggi ad Amici.ha fatto visita al talent di Maria De Filippi in veste di giudice speciale. Nella scorsa edizione, invece, la cantante faceva parte del cast in qualità di insegnante di canto. E in molti ricordano le sue continue discussioni con un altro docente,. Nella puntata andata in onda oggi,- che era in collegamneto da casa - ha fatto una rivelazione su di lei: "C'è unachesa e voglio dirla qui. Lei ha un account suo personale chiuso, con un nome falso, si chiama Agua De Coco, e durante Ballando con le stelle mi scriveva mi manchi”. La rivelazione dell'insegnante di canto ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio di Amici, compresi gli ospiti e i professori., poi, ha continuato ...

