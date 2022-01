Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Covid, capienze ridotte negli stadi di A. Antonello: 'Dai club responsabilità e sacrificio. Ma ora servono i ristori' #Ser… - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Antonello: 'Dai club responsabilità e sacrificio. Ma ora servono i ristori': Antonello: 'Dai club responsabilità e sac… - sportli26181512 : Antonello: 'Dai club responsabilità e sacrificio. Ma ora servono i ristori': Antonello: 'Dai club responsabilità e… - Gazzetta_it : Covid, capienze ridotte negli stadi di A. Antonello: 'Dai club responsabilità e sacrificio. Ma ora servono i ristor… - pinofinocchiaro : Dai diari di Antonello Montante: gli appuntamenti con i suoi amici di Racalmuto -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Dai

La Gazzetta dello Sport

"Non siamo contenti, ma speriamo che questo passo indietro, compiuto nella consapevolezza che la tutela della salute venga prima di tutto, sia compreso e apprezzato". Alessandro, amministratore delegato dell'Inter, commenta così la decisione dell'Assemblea di Lega di consentire l'accesso negli stadi di Serie A ad appena 5 mila persone per le prossime due giornate. ...... permettiamo a tutti di essere in una situazione controllata ", ben altri dubbi arrivanopresidi. Per il presidente dell'AnpGiannelli , ' già in queste ore, il numero di studenti ...OLBIA. Scarcerato e messo ai domiciliari in attesa di giudizio. Antonello Seddaiu, 44enne olbiese, era stato trovato dai carabinieri di Olbia in possesso di 102 grammi di cocaina e 11 grammi di mariju ..."DOTIAMO TUTTI Di FFP2". Secondo i presidi una delle condizioni per il rientro a scuola in sicurezza dovrebbe essere l'abbandono delle mascherine chirurgiche. Ascoltate [VIDEO] ...