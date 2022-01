Amici di Maria De Filippi: commenti a caldo (9/01/22) (Di domenica 9 gennaio 2022) Alle 14.00, su Canale 5, una nuova puntata della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 9 gennaio 2022) Alle 14.00, su Canale 5, una nuova puntata della ventunesima edizione didiDe. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

OpenmindedB : Comunque l’ossessione che Maria ha per le coppiette di amici non è una cosa sana - Vicky_7vi : Maria che ci piazza Uomini e Donne anche di domenica durante la puntata di Amici. #Amici21 - atrotnoc : perché Maria continua a portare avanti Amici? Diamo la vittoria a Sissi su - simonepeda : Sissi dovrebbe vincere amici, la categoria cantanti, tutto lo studio ed anche Maria #Amici21 - ashcoltami : Docenti di amici decimati questo covid non risparmia nemmeno l'ala protettrice di Maria -