AEW: Il titolo TNT sarà in palio a Dynamite, Sammy Guevara affronterà Daniel Garcia (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante AEW Battle of The Belts, episodio speciale che si è tenuto nella notte di ieri, Sammy Guevara ha sconfitto Dustin Rhodes diventando così il nuovo Interim TNT Champion ma ci sono già nuove sfide all’orizzonte per lo Spanish God. È stata infatti ufficializzata la prima difesa titolata del secondo regno da campione TNT di Sammy Guevara, il membro dell’Inner Circle se la vedrà con Daniel Garcia. Prosegue la rivalità tra Inner Circle e 2point0 & Daniel Garcia Dopo la vittoria titolata di Sammy, Daniel Garcia ha raggiunto il ring ed ha confrontato faccia a faccia il nuovo campione TNT. Gli animi si sono rapidamente accesi ed i due sono venuti alle mani, gli arbitri sono accorsi in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante AEW Battle of The Belts, episodio speciale che si è tenuto nella notte di ieri,ha sconfitto Dustin Rhodes diventando così il nuovo Interim TNT Champion ma ci sono già nuove sfide all’orizzonte per lo Spanish God. È stata infatti ufficializzata la prima difesa titolata del secondo regno da campione TNT di, il membro dell’Inner Circle se la vedrà con. Prosegue la rivalità tra Inner Circle e 2point0 &Dopo la vittoria titolata diha raggiunto il ring ed ha confrontato faccia a faccia il nuovo campione TNT. Gli animi si sono rapidamente accesi ed i due sono venuti alle mani, gli arbitri sono accorsi in ...

