Accuse di nepotismo, e' gia' polemica sul neosindaco di New York (Di domenica 9 gennaio 2022) E' alla guida della piu' grande citta' d'America da pochi giorni, ma Eric Adams e' gia' al centro delle polemiche. C'e' chi lo accusa di gestire le prime nomine come "un affare di famiglia", ignorando ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) E' alla guida della piu' grande citta' d'America da pochi giorni, ma Eric Adams e' gia' al centro delle polemiche. C'e' chi lo accusa di gestire le prime nomine come "un affare di famiglia", ignorando ...

Advertising

kospeti : New York, accuse di nepotismo al neosindaco Adams per le nomine @corriere - roberta_fasani : New York, accuse di nepotismo al neosindaco #Adams per le nomine- - YoBlumen : RT @Corriere: New York, il neosindaco Adams accusato di nepotismo per le nomine al fratello e a un amico - BreakingItalyNe : RT @Corriere: New York, il neosindaco Adams accusato di nepotismo per le nomine al fratello e a un amico - Corriere : New York, il neosindaco Adams accusato di nepotismo per le nomine al fratello e a un amico -