“Accoltellata e bruciata | era incinta” | a Verissimo la storia di Monica Ravizza

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 9 gennaio 2022) Nel pomeriggio dell’8 gennaio, Silvia Toffanin ha ospitato aMaria Teresa D’Abdon, una donna che ha affrontato uno dei dolori più grandi che la vita può riservare: la perdita di una figlia. L’ospite del salotto di Canale 5, infatti, è la madre di, brutalmente uccisa dall’ex compagno. E proprio di violenza sulle donne ha voluto parlare D’Abdon, da anni impegnata in prima linea nella lotta a questo fenomeno purtroppo sempre più presente nelle nostre vite. La donna ha raccontato ladi sua figlia, che ha perso la vita nel 2003 per mano di un compagno opprimente, geloso, possessivo, violento. Tanto da ucciderla quando lei ha deciso di lasciarlo: “ha conosciuto questo ragazzo, ma io non ho avuto il piacere di conoscerlo. Dopo poco che si frequentavano lui mi ha ...