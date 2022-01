Wjnaldum può lasciare il PSG | un top club di Premier su di lui

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il rapporto tra Georginio Wijnaldum ed il Paris Saint-Germain sembra essere giunto già al capolinea. Il giocatore olandese, infatti, secondo Sky Sports, sarebbe già pronto ala Francia nella prossima estate, per trasferirsi in Inghilterra. Wijnaldum, Psg, ArsenalSempre stando al media britannico, una delle squadre diLeague maggiormente interessata al centrocampista sembrerebbe essere l’Arsenal di Mikel Arteta. Dovesse concretizzarsi tale trasferimento si tratterebbe della seconda esperienza inglese per il calciatore, che ha già militato nel Liverpool.