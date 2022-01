Varcaturo | investe e uccide una 70enne ma scappa | poi si presenta dai carabinieri

(Di sabato 8 gennaio 2022) Un 23enne ha investito,ndola, una donna 70 anni di etnia rom, a: in un primo momento si è dato alla fuga, per poirsi in caserma spontaneamente. Ha investito,ndola, una donna 70 anni di etnia rom. Prima èto, poi si èto spontaneamente in Caserma e ha raccontato tutto. E così

Il fatto è avvenuto la notte scorsa a, una frazione di Giugliano in Campania. Il ragazzo, secondo la versione che ha fornito ai carabinieri, avrebbe investito la donna, di etnia rom, sull'...È accaduto tutto la scorsa notte, a, frazione di Giugliano in Campania , provincia di Napoli. L'uomo, secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, avrebbe investito la donna sul tratto S. ...Ha investito, uccidendola, una donna 70 anni di etnia rom. Prima è scappato, poi si è presentato spontaneamente in caserma e ha raccontato tutto. E così scattata per un ...E' accaduto la scorsa notte, a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'uomo, secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, ...