Stalking e lesioni: arrestato pregiudicato a Albosaggia

Nel tardo pomeriggio della giornata di martedì 4 gennaio, due pattuglie della Squadra Volante intervenivano in un parcheggio di Albosaggia su segnalazione di una donna, la quale chiedeva disperatamente aiuto perché aggredita dall'ex compagno. Prontamente sul posto, gli operatori tentavano di calmare l'uomo

Albosaggia, arrestato per stalking e lesioni a ex in Valtellina

Un uomo è stato arrestato dalla polizia per i reati di stalking e lesioni. Da tempo rendeva impossibile la vita alla sua ex, di qualche anno più giovane, con minacce e continui pedinamenti. L'ultimo d ...

gli agenti tentavano di calmare l'uomo che, in forte stato di agitazione, proferiva parole ingiuriose nei confronti della donna e dell'amico che la accompagnava, il quale poco p ...

Un uomo è stato arrestato dalla polizia per i reati di stalking e lesioni. Da tempo rendeva impossibile la vita alla sua ex, di qualche anno più giovane, con minacce e continui pedinamenti. L'ultimo d ...Prontamente sul posto, gli agenti tentavano di calmare l’uomo che, in forte stato di agitazione, proferiva parole ingiuriose nei confronti della donna e dell’amico che la accompagnava, il quale poco p ...