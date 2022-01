Scuole Lazio, per lunedì troppe assenze tra studenti e professori: ”Metà delle classi saranno presto in quarantena” (Di sabato 8 gennaio 2022) Scuole, Lazio. Le Scuole sono davvero a rischio, e come spesso è accaduto su questo fronte, tra Governo e Regioni non sempre c’è concordia o il medesimo orizzonte di senso. La Presidente dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio Cristina Costarelli si è espressa chiaramente nelle ultime ore su quali siano ad oggi le stime per il rientro in classe. Costarelli si è detta preoccupata per il rientro di lunedì 10 gennaio negli istituti della Capitale e del Lazio. La preoccupazione è legata al fatto che molti studenti e molti professori sono risuolati positivi nelle ultime settimane, dunque si prevedono molte assenze. Leggi anche: Covid-Scuola, 27 i drive-in attivi dal 7 gennaio: ecco dove Le parole di Cristina Costarelli sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022). Lesono davvero a rischio, e come spesso è accaduto su questo fronte, tra Governo e Regioni non sempre c’è concordia o il medesimo orizzonte di senso. La Presidente dell’Associazione nazionale presidi per ilCristina Costarelli si è espressa chiaramente nelle ultime ore su quali siano ad oggi le stime per il rientro in classe. Costarelli si è detta preoccupata per il rientro di10 gennaio negli istituti della Capitale e del. La preoccupazione è legata al fatto che moltie moltisono risuolati positivi nelle ultime settimane, dunque si prevedono molte. Leggi anche: Covid-Scuola, 27 i drive-in attivi dal 7 gennaio: ecco dove Le parole di Cristina Costarelli sulle ...

