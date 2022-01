Rotondi: 'Minacciato sui social per aver paragonato Berlusconi e Pertini' (Di sabato 8 gennaio 2022) Gianfranco Rotondi ha confermato di aver intrapreso iniziative formali a seguito delle minacce ricevute sui social a causa di un articolo in cui ha paragonato una eventuale presidenza Berlusconi al ... Leggi su globalist (Di sabato 8 gennaio 2022) Gianfrancoha confermato diintrapreso iniziative formali a seguito delle minacce ricevute suia causa di un articolo in cui hauna eventuale presidenzaal ...

