Presidente Aic: “Calendario ingolfato, preoccupante eventuale stop Serie A” (Di sabato 8 gennaio 2022) “In Serie A continuiamo a patire l’ingolfamento strutturale dei calendari, quindi una eventuale sospensione temiamo possa incidere sul format e quindi sull’equilibrio economico di tutto il sistema. Sarebbe chiaramente un aspetto preoccupante. Il nostro mondo ha mostrato grande responsabilità: in queste settimane la Serie B, la Serie C e le categorie apicali del mondo dilettantistico si sono fermate, assieme allo sport di base, per cercare di capire quali siano le modalità migliori per andare avanti. La Serie A ha un problema che non può essere sottovalutato, è il motore dell’intero sistema e un indotto molto importante che non riguarda soltanto i calciatori o gli addetti ai lavori”. Queste le parole di Umberto Calcagno, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) “InA continuiamo a patire l’ingolfamento strutturale dei calendari, quindi unasospensione temiamo possa incidere sul format e quindi sull’equilibrio economico di tutto il sistema. Sarebbe chiaramente un aspetto. Il nostro mondo ha mostrato grande responsabilità: in queste settimane laB, laC e le categorie apicali del mondo dilettantistico si sono fermate, assieme allo sport di base, per cercare di capire quali siano le modalità migliori per andare avanti. LaA ha un problema che non può essere sottovalutato, è il motore dell’intero sistema e un indotto molto importante che non riguarda soltanto i calciatori o gli addetti ai lavori”. Queste le parole di Umberto Calcagno,dell’Associazione Italiana Calciatori, ...

