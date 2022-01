Pregliasco | “Lockdown insostenibile | chiusure chirurgiche da valutare”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Un ‘riedizione’ deltotale del 2020 non è sostenibile, mapotrebbero essere necessarie e dobbiamo pensarci metterci in questa ottica e avere il più possibile comportamenti responsabili per evitarlo”. E’ il monito lanciato da Fabrizio, virologo dell’università degli Studi di Milano. “Nel manuale, nel menu delle cose del prossimo futuro, bisogna immaginarlo” il rischio, “certo non quello assoluto del 2020 – dice l’esperto all’Adnkronos Salute – Abbiamo una sfida davanti che sarà la riapertura delle scuole e serve uno sforzo corale di tutti, istituzioni e famiglie. Bisognerà vedere quale sarà l’andamento della curva perché arriveremo a una quota molto importante di casi”. “Io spero – continua – che possa essere solo un’azione più chirurgica e legata a ...

Pregliasco: 'SERVE RITORNO A DAD E LOCKDOWN MIRATI' 'Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più stringente tra cui il ritorno a scuola in dad invece che in presenza ..."Un 'riedizione' del lockdown totale del 2020 non è sostenibile, ma chiusure chirurgiche potrebbero essere necessarie e dobbiamo pensarci metterci in questa ottica e avere il più possibile comportamen ...Intervista al professor Fabrizio Pregliasco dopo le parole di fuoco di Andrea Crisanti. Non eravamo pronti. E non siamo proattivi a contrastare la pandemia ...