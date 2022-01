NJPW | Wrestle Kingdom si conclude con la vittoria dell’NJPW | trionfano Okada e Tanahashi

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Possiamo ufficialmente consegnare agli archivi la sedicesima edizione di, specialmente diviso in tre serate, la cui terza, come ben sappiamo, è stata all’insegna dello scontro con la Pro Wrestling NOAH, i cui atleti hanno battagliato, perlopiù in tag team matches, con i migliori talenti della New Japan, tra cui Kazuchikaed Hiroshi, in azione nel main event, nel quale hanno battuto Kaito Kiyomiya ed il veterano Keiji Muto. Terzo trionfo aperDopo ladell’IWGP World Heavyweight Championship contro Shingo Takagi nella prima serata,ha difeso con successo il titolo contro Will Ospreay, in un match da Dave Meltzer giudicato con 5.75 stelle, per poi, ...