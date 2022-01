NJPW | Lo scontro con la NOAH comincia col CHAOS | i padroni di casa si portano in vantaggio

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il primo match della Main card della terza serata di questo Wrestle Kingdom ha visto contrapposti il team, formato dae Six Or Nine ed il teamformato da Daisuke Harada, Hajime Ohara, Daiki Inaba, Yoshiki Inamura e Kinya Okada, i quali sono stati sconfitti al termine di un match caotico, ma vediamo come si è arrivati al risultato. HASHI sottomette Okada Dopo una lunga serie di scambi, che ha visto, in particolare, andare faccia a faccia Tomohiro Ishii e Daisuke Harada, YOSHI-HASHI ha chiuso su Kinya Okada una Half Crab, poi mutata in una Boston Crab con alto angolo d’incisione, d’innanzi alla quale, Okada non può altro che cedere.