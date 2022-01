Multa di 100 euro ai non vaccinati over 50: 10 giorni di tempo dall'avvio del procedimento per presentare l'esenzione (Di sabato 8 gennaio 2022) Dieci giorni di tempo per inviare l'esenzione dal vaccino alla Asl ed evitare la Multa. Lo indica il decreto lege pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl 'l'eventuale ... Leggi su blitzquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Diecidiper inviare l'dal vaccino alla Asl ed evitare la. Lo indica il decreto lege pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come i destinatari dell'avviso didel provvedimento sanzionatorio abbiano 10dia ricezione per comunicare alla Asl 'l'eventuale ...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - RSburioni : @ilgiornale e dopo avete paura di una multa da 100 euro quando assolvono i mafiosi hahahaha - Loredanataberl1 : RT @Qua_Agatha: Tutta 'sta gente che va in tv, sui social per dire e scrivere che una multa di 100 EURO è bassa... MA QUANTO FANNO SCHIFO?… -