Linea Verde Life – Tredicesima puntata del 8 gennaio 2022 – Macerata. (Di sabato 8 gennaio 2022) Al sabato ecco Linea Verde Life. Sesto anno per il programma nella collocazione anche del sabato: se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dal terzo anno di programmazione è diventata Life. Alla conduzione ritroviamo Daniela Ferolla, Marcello Masi. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia veste rispetto alla classica domenicale ed è “Life”, mettendo al centro il tema della sostenibilità urbana. In ogni puntata, territorio per territorio, si andrà alla ricerca di tutto ciò che, realizzato o progettato, consente di trarre spunti, suggestioni, temi, sfide per la domanda: come vivremo tra trent’anni? Come sarà la qualità della vita nel 2050? Linea Verde ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 8 gennaio 2022) Al sabato ecco. Sesto anno per il programma nella collocazione anche del sabato: se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dal terzo anno di programmazione è diventata. Alla conduzione ritroviamo Daniela Ferolla, Marcello Masi.Ladel sabato cambia veste rispetto alla classica domenicale ed è “”, mettendo al centro il tema della sostenibilità urbana. In ogni, territorio per territorio, si andrà alla ricerca di tutto ciò che, realizzato o progettato, consente di trarre spunti, suggestioni, temi, sfide per la domanda: come vivremo tra trent’anni? Come sarà la qualità della vita nel 2050?...

Advertising

mxrtnp : no vabbè a linea verde è partita LA PIOOOOOGGIAAAAAA È UNO STATO D'ANIMOOOOOOO - MondoNapoli : Il Roma: 'Giuntoli vuole puntare sulla linea verde per il mercato' - - efdiegi : Ma io non potevo nascere conduttore di Linea Verde che guadagno i cash mentre giro per l'Italia, magno roba tipica… - MENUETTOit : #Food e #Music: Con “Linea Verde Life” alla scoperta di Macerata - SpettacoloMusicaSport - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Con “Linea Verde Life” alla scoperta di Macerata. Marcello Masi e Daniela Ferolla tra borghi, artigiana… -