Italiani e albanesi contro africani nella maxi rissa all'alba fuori dalla discoteca: chiesto il processo per dieci (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Cade l'accusa di tentato omicidio , ma entrano nell'inchiesta altre sei persone. La procura di Pesaro ha stretto il cerchio attorno alla maxi rissa scatenatasi all'alba del 7 agosto poco ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Cade l'accusa di tentato omicidio , ma entrano nell'inchiesta altre sei persone. La procura di Pesaro ha stretto il cerchio attorno allascatenatasi all'del 7 agosto poco ...

