In Kazakistan ci si chiede dov’è Nazarbayev Le ipotesi del golpe

"La Cina condanna le forze esterne che hanno cercato di innescare una rivoluzione colorata": la dichiarazione di Xi Jinping nella forma in cui viene ripresa dai media russi sembra scritta da un propagandista di Vladimir Putin. Nessun altro prende più sul serio l'ipotesi delle "rivoluzioni colorate" che si portavano tanto una ventina d'anni fa, rivolte popolari in piazza contro gli autocrati post sovietici, bollate dai diretti interessati come complotti della Cia. L'allineamento del compagno Xi alla retorica russo-bielorusso-kazaka, assieme a un esplicito incoraggiamento alle "azioni decise" del presidente Qasim-Jomart Tokayev – che ha promesso in televisione di "sterminare chi non si arrende" – conferma che la Russia ha mandato i suoi militari in Kazakistan con l'assenso di Pechino. Che sembra perfettamente soddisfatta dall'ipotesi di ...

