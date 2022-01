Il disco con cui Fiona Apple ha dimostrato di non essere solo una ragazzina del rock (Di sabato 8 gennaio 2022) Fiona Apple “When the Pawn…”, 1999 Come accade a volte – ma qui più di altre – i dischi di Fiona Apple si possono ascoltare in due maniere. La prima – e questo vale soprattutto per chi non è di lingua madre inglese – è dal lato musicale. E da questo punto di vista colpisce la unicità del suono e degli arrangiamenti, uno stile cantautorale ricco, imprevedibile, ma soprattutto potente. Potente e intimo allo stesso tempo, anzi, perchè la dinamica, spesso all’interno di una stessa canzone, è straordinariamente varia: Fiona usa la voce e la batteria e il suo pianoforte come elementi di costruzione, e tutto il resto – strumenti, ma anche suoni, qualsiasi tipo di suoni, dal grattare il pavimento all’abbaiare dei cani – come ornamento, sottolineatura, quasi fossero dei !*§°#@! nella nuvoletta di un fumetto. La ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 gennaio 2022)“When the Pawn…”, 1999 Come accade a volte – ma qui più di altre – i dischi disi possono ascoltare in due maniere. La prima – e questo vale soprattutto per chi non è di lingua madre inglese – è dal lato musicale. E da questo punto di vista colpisce la unicità del suono e degli arrangiamenti, uno stile cantautorale ricco, imprevedibile, ma soprattutto potente. Potente e intimo allo stesso tempo, anzi, perchè la dinamica, spesso all’interno di una stessa canzone, è straordinariamente varia:usa la voce e la batteria e il suo pianoforte come elementi di costruzione, e tutto il resto – strumenti, ma anche suoni, qualsiasi tipo di suoni, dal grattare il pavimento all’abbaiare dei cani – come ornamento, sottolineatura, quasi fossero dei !*§°#@! nella nuvoletta di un fumetto. La ...

