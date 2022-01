I manufatti egizi come non li hanno mai usati | e non sai per cosa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : manufatti egizi

ANSA Nuova Europa

... dalla sumerica all'egizia, dall'assira alla fenicia, oltre aetruschi, italici, greci, ... i rilievi e la mirabile clessidra ad acqua, i chiodi di fondazione sumerici, la statua ...A Kafr el Sheikh, sul delta del Nilo ad est di Alessandria, è stato aperto un altro museo in cui "molti" raccontano la "leggenda di Horo e Seth", ha sottolineato inoltre Othman riferendosi ...Accessibile per un mese lo spazio ipogeo al di sotto del palazzetto di Corso Vittorio Emanuele II, ora dotato di nuova tecnologia «Li-Fi» per la fruizione dei contenuti ...Ultimi giorni per visitare la mostra allestita presso le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino. Un focus sui manufatti legati alla civiltà cipriota ...